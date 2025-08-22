La vallée du Loir à vélo Saint-Éman Eure-et-Loir

La vallée du Loir à vélo En VTC

La vallée du Loir à vélo 28120 Saint-Éman Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 320000.0 Tarif :

La vallée du Loir à vélo, parcourt 320 km depuis les sources du Loir près d’Illiers-Combray jusqu’à Angers où elle rejoint La Loire à Vélo. La vallée du Loir est parsemée de villages pittoresques, de vignes et vergers de maison troglodytiques, paradis discret à 40 km au nord de la Loire.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-loir-a-velo +33 2 37 84 01 00

English : La vallée du Loir à vélo

Welcome to the latest addition to the véloroutes family and one of the most beautiful cycle routes in France: La Vallée du Loir cycle route, 320 kilometres long, starts at the source of Le Loir (Saint Eman) and finishes at Angers, where it joins La Loire cycle route.

Deutsch : Der Radweg „La Vallée du Loir à Vélo“

Die 320 km lange Strecke „La Vallée du Loir à Vélo“ führt von der Quelle des Loir (Illiers-Combray) bis nach Angers und trifft auf den Weg „La Loire à Vélo“. Das Tal des Loir bietet viele malerische Dörfer, Weinberge und Obstgärten der Troglodyt-Häuser: ein stilles Paradies 40 km nördlich der Loire.

Italiano :

La Valle del Loir in bicicletta si estende per 320 km dalle sorgenti del Loir vicino a Illiers-Combray fino ad Angers, dove si unisce alla Loire à Vélo. La valle del Loir è costellata di villaggi pittoreschi, vigneti e frutteti di case trogloditiche, un paradiso discreto a 40 km a nord della Loira.

Español :

El Valle del Loir en bicicleta recorre 320 km desde el nacimiento del Loir, cerca de Illiers-Combray, hasta Angers, donde se une al Loira en bici. El valle del Loir está salpicado de pintorescos pueblos, viñedos y huertos de casas trogloditas, un discreto paraíso a 40 km al norte del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par SIT Centre-Val de Loire