La Vallée du Long Randonnée en Nord-Touraine Villebourg Indre-et-Loire

La Vallée du Long Randonnée en Nord-Touraine A pieds

La Vallée du Long Randonnée en Nord-Touraine 14 Rue du 14 Juillet 37370 Villebourg Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9700.0 Tarif :

Le circuit de la Vallée du Long à Villebourg est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre et possède le label Balades en Touraine. Durant cette balade, vous aurez l’opportunité d’admirer quelques joyaux architecturaux comme le lavoir de Villebourg ou la Collégiale de Bueil.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The Long Valley Hiking in Nord-Touraine

The Vallée du Long trail in Villebourg has been awarded the Balades en Touraine label by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll have the opportunity to admire architectural gems such as the Villebourg wash-house and the Collégiale de Bueil.

Deutsch : Das Lange Tal Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg vom Long-Tal nach Villebourg wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet und besitzt das Label Balades en Touraine. Während dieser Wanderung haben Sie die Gelegenheit, einige architektonische Juwelen wie den Waschplatz von Villebourg oder die Stiftskirche von B

Italiano :

Il sentiero della Vallée du Long a Villebourg ha ottenuto il marchio Balades en Touraine dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa passeggiata, potrete ammirare gioielli architettonici come il lavatoio di Villebourg e la Collegiata di Bueil.

Español : El Valle Largo Senderismo en Nord-Touraine

La Fédération Française de Randonnée Pédestre ha concedido el sello Balades en Touraine al sendero Vallée du Long, en Villebourg. En este paseo, podrá admirar joyas arquitectónicas como el lavadero de Villebourg y la Colegiata de Bueil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire