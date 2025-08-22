La vallée du Lude Carolles Manche

La vallée du Lude

La vallée du Lude 50740 Carolles Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 6000.0 Tarif :

Incontournable de notre destination, cette randonnée vous immerge dans l’univers enchanteur des vallées qui ont inspiré peintres et conteurs. Agilité et endurance seront les clés pour gravir les falaises et profiter d’un spectacle époustouflant. La cabane Vauban vous réserve une Merveille !

A NE PAS MANQUER

– L’église de Carolles

– La vallée des peintres

– Le point de vue de la Croix Paqueray

– Le Rocher du Sard

PENSEZ À L’EMPREINTE QUE VOUS LAISSEZ

– Tenez bon votre chien comme on tient bon la barre

– Rapportez vos déchets avec autant d’attention que les coquillages

– Marchez sur les sentiers balisés tout en profitant de votre liberté

CONSEILS PRATIQUES

– Rechargez votre gourde chez un de nos partenaires > gourdefriendly.green/

– Signaler un problème sur les sentiers avec SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

English : La vallée du Lude

A must for our destination, this hike immerses you in the enchanting world of the valleys that inspired painters and storytellers. Agility and stamina are the keys to climbing the cliffs and taking in the breathtaking scenery. La Cabane Vauban has a Wonder in store for you!

NOT TO BE MISSED

– Carolles church

– The valley of the painters

– The Croix Paqueray viewpoint

– Le Rocher du Sard

THINK OF THE FOOTPRINT YOU LEAVE

– Hold on to your dog like you hold on to the helm

– Dispose of your garbage as carefully as you would shellfish

– Walk the marked trails while enjoying your freedom

PRACTICAL TIPS

– Refill your water bottle at one of our partners > gourdefriendly.green/

– Report a problem on the trails with SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Deutsch :

Diese Wanderung ist ein Muss an unserem Reiseziel. Sie führt Sie in die zauberhafte Welt der Täler, die Maler und Geschichtenerzähler inspiriert haben. Geschicklichkeit und Ausdauer sind die Schlüssel, um die Klippen zu erklimmen und ein atemberaubendes Schauspiel zu genießen. Die Vauban-Hütte hält ein Wunder für Sie bereit!

NICHT VERPASSEN

– Die Kirche von Carolles

– Das Tal der Maler

– Der Aussichtspunkt Croix Paqueray

– Der Felsen Rocher du Sard

DENKEN SIE AN DEN FUSSABDRUCK, DEN SIE HINTERLASSEN

– Halten Sie Ihren Hund fest, wie man das Ruder festhält

– Bringen Sie Ihren Müll mit der gleichen Sorgfalt zurück wie Muscheln

– Gehen Sie auf markierten Wegen und genießen Sie Ihre Freiheit

PRAKTISCHE TIPPS

– Laden Sie Ihre Feldflasche bei einem unserer Partner auf > gourdefriendly.green/

– Melden Sie ein Problem auf den Wanderwegen mit SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Italiano :

Un’escursione imperdibile nella nostra destinazione, che vi immerge nell’incantevole mondo delle valli che hanno ispirato pittori e narratori. Agilità e resistenza sono le chiavi per scalare le pareti rocciose e ammirare i paesaggi mozzafiato. Il rifugio Vauban ha in serbo per voi una meraviglia!

DA NON PERDERE

– Chiesa di Carolles

– La valle dei pittori

– Il belvedere della Croix Paqueray

– Il Rocher du Sard

PENSATE ALL’IMPRONTA CHE LASCIATE

– Tenete stretto il vostro cane come fareste con il vostro timone

– Smaltire i rifiuti con la stessa attenzione con cui si eliminano i molluschi

– Camminate sui sentieri segnalati e godetevi la vostra libertà

CONSIGLI PRATICI

– Riempite la vostra borraccia presso uno dei nostri partner > gourdefriendly.green/

– Segnalate un problema sui sentieri con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Español :

Imprescindible en nuestro destino, esta excursión le sumerge en el encantador mundo de los valles que inspiraron a pintores y narradores. Agilidad y resistencia son las claves para escalar los acantilados y contemplar el impresionante paisaje. El refugio Vauban le reserva una maravilla

VISITA OBLIGADA

– Iglesia de Carolles

– El valle de los pintores

– El mirador de la Croix Paqueray

– El Rocher du Sard

PIENSA EN LA HUELLA QUE DEJAS

– Sujete a su perro con la misma fuerza que a su casco

– Deshágase de sus desperdicios con el mismo cuidado que lo haría con los mariscos

– Camine por los senderos señalizados disfrutando de su libertad

CONSEJOS PRÁCTICOS

– Recarga tu botella de agua en uno de nuestros socios > gourdefriendly.green/

– Informe de un problema en los senderos con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme