La Vallée du Réveillon: les 4 villages Chambors Oise vendredi 1 mai 2026.
Durée : 210 Distance : 12000.0 Tarif :
Découvrez le charme des villages de Chambors, Delincourt, Lattainville et du village médiéval de Reilly.
Paysages variés, vallons, coteaux, bois qui ont inspirés nombre de peintres. Au fil du Réveillon lavoirs, menhirs, églises médiévales ou châteaux se dévoilent…
English : La Vallée du Réveillon: les 4 villages
Discover the charm of the villages of Chambors, Delincourt, Lattainville and the medieval village of Reilly
Varied landscapes, valleys, hillsides, woods that have inspired many painters. During the New Year’s Eve: wash houses, menhirs, medieval churches and castles are revealed..
Deutsch : La Vallée du Réveillon: les 4 villages
Entdecken Sie den Charme der Dörfer Chambors, Delincourt, Lattainville und des mittelalterlichen Dorfes Reilly
Abwechslungsreiche Landschaften, Täler, Hänge und Wälder, die zahlreiche Maler inspiriert haben. Entlang des Flusses Réveillon: Waschhäuser, Menhire, mittelalterliche Kirchen oder Schlösser enthüllen sich..
Italiano :
Scoprite il fascino dei villaggi di Chambors, Delincourt, Lattainville e del borgo medievale di Reilly
Paesaggi variegati, valli, colline e boschi che hanno ispirato molti pittori. Lungo il Réveillon: si scoprono lavatoi, menhir, chiese medievali o castelli?
Español : La Vallée du Réveillon: les 4 villages
Descubra el encanto de los pueblos de Chambors, Delincourt, Lattainville y el pueblo medieval de Reilly
Paisajes variados, valles, laderas y bosques que han inspirado a muchos pintores. A lo largo del Réveillon: se descubren lavaderos, menhires, iglesias medievales o castillos..
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France