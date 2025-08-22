La Vallée du Surmelin Condé-en-Brie Aisne

La Vallée du Surmelin En VTT

La Vallée du Surmelin De l’ancienne gare de Condé-en-Brie 02330 Condé-en-Brie Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Attention, sensations fortes ! Ce circuit très difficile physiquement, impraticable par temps de pluie, monte et descend dans la vallée viticole, bénéficiant de somptueux points de vues sur les reliefs de la vallée du Surmelin. De véritables montagnes russes, réservées à des vttistes bien entraînés !

English :

Watch out, thrills! This physically very difficult circuit, impassable in rainy weather, climbs up and down in the wine valley, benefiting from sumptuous views over the reliefs of the Surmelin valley. A real roller coaster, reserved for well-trained mountain bikers!

Deutsch :

Achtung, starke Empfindungen! Diese körperlich sehr anspruchsvolle Strecke, die bei Regenwetter unpassierbar ist, führt durch das Weinbautal hinauf und hinunter und bietet dabei herrliche Ausblicke auf die Reliefs des Surmelin-Tals. Eine wahre Achterbahnfahrt, die nur für gut trainierte Mountainbiker geeignet ist!

Italiano :

Attenzione, sensazioni forti! Questo percorso fisicamente impegnativo, impraticabile in caso di pioggia, sale e scende attraverso la valle del vino, con viste sontuose sulla valle del Surmelin. Una vera e propria montagna russa, riservata agli appassionati di mountain bike ben allenati!

Español :

¡Cuidado, sensaciones fuertes! Esta ruta físicamente exigente, intransitable en tiempo de lluvia, sube y baja por el valle del vino, con suntuosas vistas del valle de Surmelin. Una auténtica montaña rusa, ¡reservada para ciclistas de montaña bien entrenados!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-09-06 par Agence Aisne Tourisme