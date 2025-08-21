La vallée Saint-Barthélémy: un air de Méditerranée Fontaine-Chaalis Oise
La vallée Saint-Barthélémy: un air de Méditerranée Fontaine-Chaalis Oise vendredi 1 mai 2026.
La vallée Saint-Barthélémy: un air de Méditerranée A pieds Facile
La vallée Saint-Barthélémy: un air de Méditerranée Forêt d’Ermenonville Baraque Chaalis 60300 Fontaine-Chaalis Oise Hauts-de-France
Durée : 105 Distance : 6200.0 Tarif :
Sûrement l’un des plus beaux secteurs forestiers du sud de l’Oise… Avec une ambiance particulière le sable y affleure et la lande à bruyère alterne avec les bouleaux et pinèdes…
A la fin de cette balade, nhésitez pas à faire 4 à 5 km pour découvrir la roseraie de l’Abbaye de Chaalis, le Parc Jean-Jacques Rousseau ou encore la célèbre Mer de Sable.
English : La vallée Saint-Barthélémy: un air de Méditerranée
Probably one of the most beautiful forest areas in the south of the Oise… With a special atmosphere: sand outcrops and heather moorland alternates with birch and pine forests..
At the end of this walk, don’t hesitate to go 4 to 5 km to discover the rose garden of Chaalis Abbey, the Jean-Jacques Rousseau Park or the famous Mer de Sable.
Deutsch : La vallée Saint-Barthélémy: un air de Méditerranée
Sicherlich eines der schönsten Waldgebiete im Süden der Oise… Mit einer besonderen Atmosphäre: Der Sand tritt hier an die Oberfläche und die Heidekrautheide wechselt sich mit Birken und Kiefernwäldern ab..
Am Ende dieser Wanderung können Sie noch 4-5 km weitergehen, um den Rosengarten der Abtei von Chaalis, den Park Jean-Jacques Rousseau oder das berühmte Mer de Sable zu entdecken.
Italiano :
Sicuramente una delle più belle aree forestali del sud dell’Oise? Con un’atmosfera speciale: gli affioramenti di sabbia e la brughiera di erica si alternano a betulle e pini?
Al termine di questa passeggiata, non esitate a percorrere 4-5 km per scoprire il roseto dell’Abbaye de Chaalis, il Parc Jean-Jacques Rousseau o la famosa Mer de Sable.
Español : La vallée Saint-Barthélémy: un air de Méditerranée
Seguramente una de las zonas forestales más bellas del sur del Oise Con un ambiente especial: la arena aflora y el brezal se alterna con abedules y pinos..
Al final de este paseo, no dude en recorrer entre 4 y 5 km para descubrir la rosaleda de la Abadía de Chaalis, el Parque Jean-Jacques Rousseau o la famosa Mer de Sable.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France