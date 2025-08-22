La Vandélicourtoise (variante) Vandélicourt Oise
Durée : 75 Distance : 2400.0 Tarif :
Petite boucle en suivant les N°1 à 3 puis les N°17 à 25.
Facile
English : La Vandélicourtoise (variante)
Short loop following N°1 to 3 then N°17 to 25.
Deutsch : La Vandélicourtoise (variante)
Kleine Schleife, indem Sie den Nr. 1 bis 3 und dann den Nr. 17 bis 25 folgen.
Italiano :
Breve anello seguendo i numeri da 1 a 3 e poi i numeri da 17 a 25.
Español : La Vandélicourtoise (variante)
Bucle corto siguiendo los N°1 a 3 y luego los N°17 a 25.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par SIM Hauts-de-France