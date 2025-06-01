La Varenne et l’Eawy Torcy-le-Petit Seine-Maritime

La Varenne et l’Eawy Torcy-le-Petit Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

La Varenne et l’Eawy

La Varenne et l’Eawy 76590 Torcy-le-Petit Seine-Maritime Normandie

Durée : 255 Distance : 17000.0 Tarif :

Chaussures nouée, sac à dos bien en place et un vêtement chaud en cas de rafraîchissement, vous voici fin prêt à vous lancer sur ce parcours qui fera appel à plusieurs de vos sens la vue sera utilisée lors du panorama sur les étangs de pêche de Saint-Germain d’Etables, le goût pourra être contenté par les fruits à cueillir vous même à la Ferme fruitière de Bois Robert, l’ouïe et le toucher seront employés en forêt d’Eawy en écoutant la faune locale ou en caressant l’écorce des arbres.

English : La Varenne et l’Eawy

Shoes knotted, backpack well in place and a warm piece of clothing in case of refreshment, here you are ready to embark on this course which will appeal to many of your senses: the view will be used during the panorama on the fishing ponds of Saint-Germain d’Etables, the taste will be satisfied by the fruits to pick yourself at the Fruit Farm of Bois Robert, hearing and touch will be used in the forest of Eawy listening to the local fauna or caressing the bark of trees.

Deutsch :

Die Aussicht auf die Fischteiche von Saint-Germain d’Etables, der Geschmackssinn, der durch das selbst gepflückte Obst auf der Ferme fruitière de Bois Robert befriedigt wird, das Gehör und der Tastsinn, die im Wald von Eawy durch das Hören der lokalen Fauna und das Streicheln der Baumrinde angesprochen werden.

Italiano :

Con le scarpe allacciate, lo zaino ben saldo e un indumento caldo in caso di freddo, siete pronti per intraprendere questo percorso che solleciterà diversi sensi: la vista sarà utilizzata durante il panorama degli stagni di pesca di Saint-Germain d’Etables, il gusto sarà appagato dalla frutta che potrete raccogliere voi stessi presso la fattoria della frutta Bois Robert, e l’udito e il tatto saranno utilizzati nella foresta di Eawy ascoltando la fauna locale o accarezzando la corteccia degli alberi.

Español :

Con los zapatos atados, la mochila bien colocada y una prenda de abrigo por si hace frío, estará listo para emprender esta ruta que apelará a varios de sus sentidos: la vista la utilizará durante el panorama sobre los estanques de pesca de Saint-Germain d’Etables, el gusto lo podrá satisfacer con la fruta que podrá recoger usted mismo en la granja frutícola de Bois Robert, el oído y el tacto los utilizará en el bosque de Eawy escuchando la fauna local o acariciando la corteza de los árboles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme