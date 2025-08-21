La Vélo Bressuiraise Grande boucle Bressuire Deux-Sèvres
La Vélo Bressuiraise Grande boucle Bressuire Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.
La Vélo Bressuiraise Grande boucle En VTT Difficile
La Vélo Bressuiraise Grande boucle Boulevard Georges Clemenceau 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 85000.0 Tarif :
Difficile
https://www.ville-bressuire.fr/la-velo-bressuiraise/ +33 5 49 80 49 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Vélo Bressuiraise Grande boucle
Deutsch : La Vélo Bressuiraise Grande boucle
Italiano :
Español : La Vélo Bressuiraise Grande boucle
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine