La Vélo Francette Voie verte de Caen à Thury-Harcourt Le Hom Caen Calvados

Reliant Caen à la Suisse-Normande, cette voie verte longe l’Orne et ses méandres. Au fil de l’eau, découvrez Caen, l’ancienne cité ducale de Guillaume le Conquérant, et ses hauts-lieux historiques et culturels. Après la ville, retour à la campagne, à la découverte de la Suisse-Normande et de ses paysages vallonnés, entre prairies et escarpements rocheux. Chevaux non autorisés

English : La Vélo Francette Voie verte de Caen à Thury-Harcourt Le Hom

This green way runs along the banks and the meanders of the Orne, linking Caen with Suisse Normande. On the water’s edge, discover Caen, once William the Conqueror’s ducal seat, and its major historic and cultural sites. After the town, return to the country, to discover the picturesque Suisse Normande area, with its undulating landscapes from meadows to rocky escarpments.

Deutsch :

Dieser grüne Weg, der Caen mit der Normannischen Schweiz verbindet, führt entlang der Orne und ihrer Windungen. Entdecken Sie Caen, die ehemalige Herzogsstadt von Wilhelm dem Eroberer, mit ihren historischen und kulturellen Höhepunkten. Nach der Stadt geht es zurück aufs Land, um die Suisse-Normande mit ihren hügeligen Landschaften zwischen Wiesen und felsigen Steilhängen zu entdecken. Pferde nicht erlaubt

Italiano :

Collegando Caen alla Suisse-Normande, questa greenway costeggia l’Orne e i suoi meandri. Lungo il percorso, scoprite Caen, l’antica città ducale di Guglielmo il Conquistatore, e le sue attrazioni storiche e culturali. Dopo la città, tornate in campagna, per scoprire la Suisse-Normande e i suoi paesaggi collinari, tra prati e scarpate rocciose. Cavalli non ammessi

Español :

Esta vía verde, que une Caen con Suisse-Normande, bordea el Orne y sus meandros. Por el camino, descubra Caen, la antigua ciudad ducal de Guillermo el Conquistador, y sus aspectos históricos y culturales más destacados. Después de la ciudad, vuelva al campo, para descubrir la Suisse-Normande y sus paisajes de colinas, entre prados y escarpes rocosos. Los caballos no están permitidos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme