La Vélobuissonnière Alençon < > Saint-Léonard-des-Bois Arçonnay Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 31000.0 Tarif :
Etape de La Vélobuissonnière permettant de découvrir Alençon et son centre historique, le site naturel classé des Alpes Mancelles et ses Petites Cités de Caractère.
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere
English :
Stage of La Vélobuissonnière to discover Alençon and its historic center, the Alpes Mancelles natural site and its Petites Cités de Caractère.
Deutsch :
Etappe der Vélobuissonnière, auf der Sie Alençon und sein historisches Zentrum, das Naturschutzgebiet Alpes Mancelles und seine Petites Cités de Caractère (kleine Städte mit Charakter) entdecken können.
Italiano :
La tappa di La Vélobuissonnière per scoprire Alençon e il suo centro storico, il sito naturale classificato delle Alpi Mancelles e le sue Petites Cités de Caractère.
Español :
Etapa La Vélobuissonnière para descubrir Alençon y su centro histórico, el paraje natural catalogado de los Alpes Mancelles y sus Petites Cités de Caractère.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire