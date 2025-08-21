La Vélobuissonnière Alençon < > Saint-Léonard-des-Bois Arçonnay Sarthe

La Vélobuissonnière Alençon < > Saint-Léonard-des-Bois 72610 Arçonnay Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 31000.0 Tarif :

Etape de La Vélobuissonnière permettant de découvrir Alençon et son centre historique, le site naturel classé des Alpes Mancelles et ses Petites Cités de Caractère.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere  

English :

Stage of La Vélobuissonnière to discover Alençon and its historic center, the Alpes Mancelles natural site and its Petites Cités de Caractère.

Deutsch :

Etappe der Vélobuissonnière, auf der Sie Alençon und sein historisches Zentrum, das Naturschutzgebiet Alpes Mancelles und seine Petites Cités de Caractère (kleine Städte mit Charakter) entdecken können.

Italiano :

La tappa di La Vélobuissonnière per scoprire Alençon e il suo centro storico, il sito naturale classificato delle Alpi Mancelles e le sue Petites Cités de Caractère.

Español :

Etapa La Vélobuissonnière para descubrir Alençon y su centro histórico, el paraje natural catalogado de los Alpes Mancelles y sus Petites Cités de Caractère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire