La Vélobuissonnière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
La Vélobuissonnière 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 72000.0 Tarif :
Bienvenue sur le circuit de la Vélobuissonnière.
http://www.lavelobuissonniere.com/ +33 2 41 89 18 07
English :
Welcome to the Vélobuissonnière circuit.
Deutsch :
Willkommen auf dem Rundweg der Vélobuissonnière.
Italiano :
Benvenuti nel circuito Vélobuissonnière.
Español :
Bienvenido al circuito Vélobuissonnière.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par Anjou tourime