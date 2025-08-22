La Vélobuissonnière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

La Vélobuissonnière

La Vélobuissonnière 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 72000.0 Tarif :

Bienvenue sur le circuit de la Vélobuissonnière.

http://www.lavelobuissonniere.com/ +33 2 41 89 18 07

English :

Welcome to the Vélobuissonnière circuit.

Deutsch :

Willkommen auf dem Rundweg der Vélobuissonnière.

Italiano :

Benvenuti nel circuito Vélobuissonnière.

Español :

Bienvenido al circuito Vélobuissonnière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par Anjou tourime