La Vélodyssée De Biarritz à St Jean de Luz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Voici une étape de la Vélodyssée rythmée par des points de vue exceptionnels sur l’océan mais quelque peu sportive et partagée avec les voitures. N’hésitez pas à poser votre vélo des aires de pique-nique, tables et sentiers d’interprétation sont placés tout au long du tracé.

Here is a stage of the Velodymede with exceptional views of the ocean, but somewhat sporty and shared with the cars. Don’t hesitate to put your bike down: picnic areas, tables and interpretation trails are placed all along the route.

Dies ist eine Etappe der Vélodyssée, die von außergewöhnlichen Aussichtspunkten auf den Ozean geprägt ist, aber etwas sportlich ist und von Autos mitbenutzt wird. Zögern Sie nicht, Ihr Fahrrad abzustellen: Entlang der Strecke gibt es Picknickplätze, Tische und Informationswege.

Si tratta di una tappa della Vélodyssée con una vista eccezionale sull’oceano, ma anche un po’ sportiva e condivisa con le auto. Non esitate a posare la bicicletta: aree picnic, tavoli e percorsi di interpretazione sono dislocati lungo tutto il percorso.

Se trata de una etapa de la Vélodyssée con unas vistas excepcionales del océano, pero también es algo deportiva y compartida con los coches. No dude en bajar la bicicleta: a lo largo del recorrido hay zonas de picnic, mesas y senderos de interpretación.

