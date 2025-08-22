La VélOeno71 à la rencontre du noble Pinot Noir Givry Saône-et-Loire
Un itinéraire sur routes goudronnées qui serpente à travers les villages pittoresques de la Côte Chalonnaise et au milieu du vignoble au cépage emblématique du Pinot Noir.
English :
An itinerary on tarmac roads winding through the picturesque villages of the Côte Chalonnaise and the emblematic Pinot Noir vineyards.
Deutsch :
Eine Route auf asphaltierten Straßen, die sich durch die malerischen Dörfer der Côte Chalonnaise und mitten durch die Weinberge mit der emblematischen Rebsorte Pinot Noir schlängelt.
Italiano :
Un itinerario su strade asfaltate che si snoda tra i pittoreschi villaggi della Côte Chalonnaise e tra i vigneti dell’emblematico vitigno Pinot Noir.
Español :
Un itinerario por carreteras asfaltadas que serpentean por los pintorescos pueblos de la Côte Chalonnaise y por los viñedos de la emblemática variedad de uva Pinot Noir.
