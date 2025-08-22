La VélOeno71 à la rencontre du noble Pinot Noir Givry Saône-et-Loire

La VélOeno71 à la rencontre du noble Pinot Noir Vélo de route Difficulté moyenne

La VélOeno71 à la rencontre du noble Pinot Noir 13 Pl. de la Poste, 71640 Givry 71640 Givry Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Un itinéraire sur routes goudronnées qui serpente à travers les villages pittoresques de la Côte Chalonnaise et au milieu du vignoble au cépage emblématique du Pinot Noir.

English :

An itinerary on tarmac roads winding through the picturesque villages of the Côte Chalonnaise and the emblematic Pinot Noir vineyards.

Deutsch :

Eine Route auf asphaltierten Straßen, die sich durch die malerischen Dörfer der Côte Chalonnaise und mitten durch die Weinberge mit der emblematischen Rebsorte Pinot Noir schlängelt.

Italiano :

Un itinerario su strade asfaltate che si snoda tra i pittoreschi villaggi della Côte Chalonnaise e tra i vigneti dell’emblematico vitigno Pinot Noir.

Español :

Un itinerario por carreteras asfaltadas que serpentean por los pintorescos pueblos de la Côte Chalonnaise y por los viñedos de la emblemática variedad de uva Pinot Noir.

