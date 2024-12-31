La VélOeno71 dans les sillages du joyeux Gamay Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

La VélOeno71 dans les sillages du joyeux Gamay Romanèche-Thorins Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

La VélOeno71 dans les sillages du joyeux Gamay Vélo de route Difficulté moyenne

La VélOeno71 dans les sillages du joyeux Gamay Rue de la gare 71570 Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Chénas, Juliénas, Saint-Amour, Moulin-à-Vent… autant de noms qui donnent envie de sortir le tire-bouchon ! « Savourez-les » au cours d’une balade de 23 km à vélo qui serpente au cœur de ce vignoble exceptionnel. Ne manquez pas la visite du Hameau Duboeuf, le premier œnoparc en Beaujolais !

Difficulté moyenne

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/les-balades-et-randonnees-en-saone-et-loire.html?f%5B0%5D=type_d_itineraire%3ACyclotouriste

English :

Chénas, Juliénas, Saint-Amour, Moulin-à-Vent? names that make you want to pull out the corkscrew! « Savor them on a 23 km bike ride through the heart of this exceptional vineyard. Don’t miss a visit to Hameau Duboeuf, the first ?noparc in Beaujolais!

Deutsch :

Chénas, Juliénas, Saint-Amour, Moulin-à-Vent… so viele Namen, die Lust machen, den Korkenzieher zu zücken! « Genießen Sie sie auf einer 23 km langen Fahrradtour, die sich durch dieses außergewöhnliche Weinbaugebiet schlängelt. Verpassen Sie nicht den Besuch des Hameau Duboeuf, des ersten Noparks im Beaujolais!

Italiano :

Chénas, Juliénas, Saint-Amour, Moulin-à-Vent: tanti nomi che fanno venire voglia di tirare fuori il cavatappi! « Assaporateli tutti durante un’escursione in bicicletta di 23 km nel cuore di questo eccezionale vigneto. Non mancate di visitare Hameau Duboeuf, il primo « noparc » del Beaujolais!

Español :

Chénas, Juliénas, Saint-Amour, Moulin-à-Vent… ¡tantos nombres que dan ganas de sacar el sacacorchos! « Saboree todos ellos en un paseo en bicicleta de 23 km por el corazón de este excepcional viñedo. No se pierda la visita a Hameau Duboeuf, ¡el primer « noparc » del Beaujolais!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data