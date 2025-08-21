La Véloroute des Thermes Rouen Seine-Maritime

La Véloroute des Thermes

La Véloroute des Thermes

Reliez Rouen et Forges-Les-Eaux en un coup de pédale !

Découvrez Rouen, son centre médiéval et son offre culturelle variée puis, au travers de la campagne entourant la ville aux 100 clochers, découvrez châteaux et charmants petits bourgs préservés, comme figés dans le temps. Prenez le temps de découvrir le Jardin des Sculptures de Bois-Guilbert pour une pause artistique. Enfin, l’arrivée à Forges-les-Eaux vous donnera envie de rester séjourner dans cette charmante ville au passé thermal.

Que vous alliez à Rouen ou à Forges-les-Eaux, vous pouvez par la suite prolonger le plaisir en empruntant la Seine à Vélo à Rouen et l’Avenue-Verte London-Paris à Forges-les-Eaux.

English : La Véloroute des Thermes

Link Rouen and Forges-Les-Eaux in one pedal stroke!

Discover Rouen, its medieval center and varied cultural offering, then, through the countryside surrounding the city of 100 steeples, discover castles and charming, unspoiled villages, as if frozen in time. Finally, the arrival at Forges-les-Eaux will make you want to stay longer in this charming spa town.

Whether you go to Rouen or Forges-les-Eaux, you can extend the pleasure by taking the Seine à Vélo in Rouen and the Avenue-Verte London-Paris in Forges-les-Eaux.

Deutsch :

Verbinden Sie Rouen und Forges-Les-Eaux mit einem Tritt in die Pedale!

Entdecken Sie Rouen, sein mittelalterliches Zentrum und sein vielfältiges Kulturangebot. Dann geht es durch die Landschaft rund um die Stadt der 100 Kirchtürme, vorbei an Schlössern und charmanten, unberührten kleinen Dörfern, die wie in der Zeit stehen geblieben sind. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Skulpturengarten von Bois-Guilbert für eine künstlerische Pause zu entdecken. Wenn Sie schließlich in Forges-les-Eaux ankommen, werden Sie Lust bekommen, in dieser charmanten Stadt mit ihrer Vergangenheit als Thermalbad zu bleiben.

Ob Sie nun nach Rouen oder Forges-les-Eaux fahren, Sie können das Vergnügen anschließend verlängern, indem Sie die Seine à Vélo in Rouen und die Avenue-Verte London-Paris in Forges-les-Eaux nutzen.

Italiano :

Collegate Rouen e Forges-Les-Eaux con una sola pedalata!

Scoprite Rouen, il suo centro medievale e la sua vasta gamma di attrazioni culturali; poi, attraverso la campagna che circonda la città dei 100 campanili, scoprite castelli e piccoli villaggi affascinanti che si sono conservati come congelati nel tempo. Prendetevi il tempo di esplorare il Giardino delle Sculture di Bois-Guilbert per una pausa artistica. Infine, l’arrivo a Forges-les-Eaux vi farà venire voglia di fermarvi più a lungo in questa affascinante cittadina dal passato termale.

Che siate a Rouen o a Forges-les-Eaux, potete prolungare il piacere pedalando lungo la Senna a Rouen e l’Avenue-Verte Londra-Parigi a Forges-les-Eaux.

Español :

Una Rouen y Forges-Les-Eaux de un solo golpe de pedal

Descubra Rouen, su centro medieval y su amplia oferta cultural. Después, a través de la campiña que rodea la ciudad de los 100 campanarios, descubra castillos y pueblecitos con encanto que se han conservado, como congelados en el tiempo. Tómese su tiempo para explorar el Jardín de Esculturas de Bois-Guilbert y hacer una pausa artística. Por último, llegar a Forges-les-Eaux le hará desear quedarse más tiempo en esta encantadora ciudad con pasado de balneario.

Tanto si va a Rouen como a Forges-les-Eaux, puede prolongar el placer recorriendo en bicicleta el Sena en Rouen y la Avenida-Verte de Londres-París en Forges-les-Eaux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Normandie Tourisme