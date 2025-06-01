La Véloroute du Lin Offranville Seine-Maritime
La Véloroute du Lin Offranville Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.
La Véloroute du Lin
La Véloroute du Lin 76550 Offranville Seine-Maritime Normandie
Voici un circuit en boucle au départ d’Hautot-sur-Mer, qui mène à Offranville par la voie verte pour rejoindre par de petites routesle beau village de Varengeville et la plage de Pourville. On peut aussi partir de Dieppe, avec une bonne côte. Un circuit pour cyclistes expérimentés.
Circuit de 21 km assez facile au départ d’Hautot-sur-Mer avec liaison plus difficile depuis Dieppe. Liaison possible d’Hautot-sur-Mer à la gare de Saint-Aubin-sur-Scie.
– Offranville Colombiers / If millénaire face à l’église au clocher tors / Parc William Farcy, dédié à la rose, Tél.: 02 35 85 19 58 / Musée Jacques-Emile Blanche, Tél.: 02 35 85 40 42 / Boucles pédestres très agréables dont le circuit des Colombiers.
– Varengeville-sur-Mer L’un des plus attachants villages de la côte d’Albâtre, prisé par les peintres impressionnistes / Plusieurs parcs, jardins et belles propriétés / Manoir d’Ango, ancienne demeure du célèbre armateur, joyau d’architecture Renaissance, visite tous les jours d’avril à septembre, Tél.: 02 35 83 61 56 / Parc floral du Bois des Moutiers, l’un des plus beaux jardins de Normandie, Tél.: 08 99 78 94 05.
http://www.dieppetourisme.com/ +33 2 32 14 40 60
English : La Véloroute du Lin
Between Dieppe and Forges-les-Eaux, *more than 45 km of multi-excursion trails open to all on foot, horse, bicycle, roller-blades… The route, which profits from the layout of the old railway, gives the walker the opportunity to benefit from the landscapes of a preserved site, secure and without cars. Combined with a multitude of path and small roads, making it possiblee to carry out many different loops and circuits. The GreenWay continues in England through East Sussex along the Cuckoo Trail to London. *From Saint-Aubin-le-Cauf to Forges-les-Eaux and from Offranville to Petit-Appeville.
Deutsch :
Dies ist ein Rundweg von Hautot-sur-Mer aus, der über den grünen Weg nach Offranville führt, um dann über kleine Straßen das schöne Dorf Varengeville und den Strand von Pourville zu erreichen. Man kann auch von Dieppe aus starten, wo es eine gute Steigung gibt. Eine Tour für erfahrene Radfahrer
21 km lange, recht einfache Strecke von Hautot-sur-Mer aus mit einer schwierigeren Verbindung von Dieppe aus. Verbindung von Hautot-sur-Mer zum Bahnhof von Saint-Aubin-sur-Scie möglich
ENTDECKEN
– Offranville: Colombiers / Tausendjährige Eibe gegenüber der Kirche mit dem verdrehten Glockenturm / Parc William Farcy, der Rose gewidmet, Tel.: 02 35 85 19 58 / Museum Jacques-Emile Blanche, Tel.: 02 35 85 40 42 / Sehr schöne Rundwanderwege, darunter der Rundweg der Colombiers.
– Varengeville-sur-Mer: Eines der schönsten Dörfer an der Alabasterküste, beliebt bei den Malern des Impressionismus / Mehrere Parks, Gärten und schöne Anwesen / Manoir d’Ango, ehemaliger Wohnsitz des berühmten Reeders, ein Juwel der Renaissance-Architektur, täglich von April bis September zu besichtigen, Tel.: 02 35 83 61 56 / Blumenpark Bois des Moutiers, einer der schönsten Gärten der Normandie, Tel.: 08 99 78 94 05.
Italiano :
Si tratta di un circuito ad anello che parte da Hautot-sur-Mer, che conduce a Offranville attraverso la strada verde per raggiungere il bellissimo villaggio di Varengeville e la spiaggia di Pourville attraverso piccole strade. Si può anche partire da Dieppe, con una buona costa. Un circuito per ciclisti esperti
Un circuito abbastanza facile di 21 km da Hautot-sur-Mer con un collegamento più difficile da Dieppe. È possibile un collegamento da Hautot-sur-Mer alla stazione di Saint-Aubin-sur-Scie
SCOPRIRE
– Offranville Dovecotes / Tasso millenario di fronte alla chiesa con il suo campanile contorto / Parco William Farcy, dedicato alla rosa, Tel: 02 35 85 19 58 / Museo Jacques-Emile Blanche, Tel: 02 35 85 40 42 / Itinerari pedonali molto piacevoli tra cui il circuito delle Dovecotes.
– Varengeville-sur-Mer Uno dei villaggi più affascinanti della Costa d’Alabastro, prediletto dai pittori impressionisti / Numerosi parchi, giardini e belle proprietà / Manoir d’Ango, antica residenza del famoso armatore, gioiello di architettura rinascimentale, visitabile tutti i giorni da aprile a settembre, Tel: 02 35 83 61 56 / Parco floreale Bois des Moutiers, uno dei più bei giardini della Normandia, Tel: 08 99 78 94 05
Español :
Se trata de un circuito en bucle que parte de Hautot-sur-Mer, que lleva a Offranville por el carril verde para unirse al bonito pueblo de Varengeville y a la playa de Pourville por pequeñas carreteras. También puede partir de Dieppe, con un buen litoral. Un circuito para ciclistas experimentados
Un circuito bastante fácil de 21 km desde Hautot-sur-Mer con un enlace más difícil desde Dieppe. Es posible un enlace desde Hautot-sur-Mer hasta la estación de Saint-Aubin-sur-Scie
DESCUBRE
– Offranville Palomares / tejo milenario delante de la iglesia con su campanario retorcido / Parque William Farcy, dedicado a la rosa, Tel: 02 35 85 19 58 / Museo Jacques-Emile Blanche, Tel: 02 35 85 40 42 / Rutas de senderismo muy agradables que incluyen el circuito de los Palomares.
– Varengeville-sur-Mer Uno de los pueblos más encantadores de la Costa de Alabastro, favorecido por los pintores impresionistas / Varios parques, jardines y bellas propiedades / Manoir d’Ango, antigua residencia del famoso armador, una joya de la arquitectura renacentista, visita todos los días de abril a septiembre, Tel: 02 35 83 61 56 / Parque Floral del Bois des Moutiers, uno de los más bellos jardines de Normandía, Tel: 08 99 78 94 05
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme