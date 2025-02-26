La Véloscénie de Paris au Mont Saint-Michel à vélo Droue-sur-Drouette Eure-et-Loir

Durée : Distance : 450000.0 Tarif :

La véloroute Paris / Mont Saint Michel est un itinéraire national passant par Chartres et Alençon. Il permet de découvrir un riche patrimoine historique, religieux et paysager.

https://www.veloscenie.com/

English : Veloscenic cycle route from Paris to the Mont Saint Michel

The Paris / Mont Saint Michel « véloroute » is a national trail taking in Chartres and Alençon along the way. Embark along it and you’ll be treated to a rich historical and religious heritage through beautiful countryside.

Deutsch : La Véloscénie de Paris au Mont Saint-Michel à Vélo

Die Veloroute Paris / Mont Saint Michel ist ein nationaler Radwanderweg über Chartres und Alençon. Hier ist ein reiches historisches, religiöses und natürliche Erbe zu sehen.

Italiano :

L’itinerario ciclabile Parigi / Mont Saint Michel è un percorso nazionale che passa per Chartres e Alençon. Permette di scoprire un ricco patrimonio storico, religioso e paesaggistico.

Español :

La ruta ciclista París / Mont Saint Michel es una ruta nacional que pasa por Chartres y Alençon. Permite descubrir un rico patrimonio histórico, religioso y paisajístico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par SIT Centre-Val de Loire