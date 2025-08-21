La Vélosud de Biarritz à Urt Biarritz Pyrénées-Atlantiques

La Vélosud de Biarritz à Urt Vélo de route Facile

La Vélosud de Biarritz à Urt 64200 Biarritz Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 29000.0 Tarif :

Départ face à l’océan, vous commencerez par vous délecter des paysages littoraux, des falaises du phare aux plages de sable blond d’Anglet, puis la rencontre avec le fleuve Adour servira de guide vers Bayonne et en direction du petit port d’Urt

Facile

English : La Vélosud de Biarritz à Urt

Departure in front of the ocean, you will start by reveling in the coastal scenery, from the cliffs of the lighthouse to the sandy beaches of Anglet, then the meeting with the Adour river will serve as a guide to Bayonne and towards the small port of Urt

Deutsch : La Vélosud de Biarritz à Urt

Abfahrt mit Blick auf den Ozean, zunächst genießen Sie die Küstenlandschaft, von den Klippen des Leuchtturms bis zu den blonden Sandstränden von Anglet, dann wird die Begegnung mit dem Fluss Adour als Wegweiser nach Bayonne und in Richtung des kleinen Hafens von Urt dienen

Italiano :

Partendo di fronte all’oceano, inizierete a godervi i paesaggi costieri, dalle scogliere del faro alle spiagge sabbiose di Anglet, poi l’incontro con il fiume Adour vi farà da guida verso Bayonne e il piccolo porto di Urt

Español : La Vélosud de Biarritz à Urt

Salida frente al océano, comenzará disfrutando de los paisajes costeros, desde los acantilados del faro hasta las playas de arena de Anglet, luego el encuentro con el río Adour le servirá de guía hacia Bayona y el pequeño puerto de Urt

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine