La Vélosud de Orthez à Pau Orthez Pyrénées-Atlantiques

Une longue étape unit les deux capitales du Béarn, Orthez l’ancienne, à Pau la nouvelle, par une belle balade variée dans la vallée du gave de Pau. On commence par visiter le Béarn champêtre jusqu’à Mourenx, puis vient le temps de flâner sur les berges du gave de Pau une confortable voie verte.

A long stage unites the two capitals of Béarn, Orthez the old one, in Pau the new one, by a beautiful varied walk in the valley of the gave of Pau. We start by visiting rural Béarn up to Mourenx, then comes the time to stroll along the banks of the Gave de Pau on a comfortable greenway.

Eine lange Etappe verbindet die beiden Hauptstädte des Béarn, das alte Orthez und das neue Pau, auf einer schönen und abwechslungsreichen Wanderung durch das Tal des Gave de Pau. Zunächst besucht man das ländliche Béarn bis Mourenx, dann kommt die Zeit, um an den Ufern des Gave de Pau auf einem bequemen grünen Weg zu flanieren.

Una lunga tappa unisce le due capitali del Béarn, Orthez la vecchia, e Pau la nuova, attraverso una bella e varia passeggiata nella valle del Gave de Pau. Si inizia visitando il Béarn rurale fino a Mourenx, poi è il momento di passeggiare lungo le rive del Gave de Pau su una comoda greenway.

Una larga etapa une las dos capitales de Béarn, Orthez la antigua, con Pau la nueva, por un hermoso y variado paseo en el valle del Gave de Pau. Comenzamos visitando el Béarn rural hasta Mourenx, luego es el momento de pasear por las orillas del Gave de Pau en una cómoda vía verde.

