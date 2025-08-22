La Verte Vallée Thenailles Aisne

La Verte Vallée A pieds

Au XIIe siècle, alors que saint Norbert venait de fonder l’ordre des Prémontrés en forêt de Saint-Gobain, l’évêque de Laon fit construire une abbaye de cet ordre naissant à Thenailles. À cette époque, la région était, comme une grande partie de la Thiérache, couverte de forêts, ce que bien des noms de lieux-dits rappellent aujourd’hui.

English :

In the 12th century, when Saint Norbert had just founded the Order of the Premonstratensians in the forest of Saint-Gobain, the Bishop of Laon had an abbey of this order built in Thenailles. At that time, the region was, like a large part of the Thiérache, covered with forests, which many place names today remind us of.

Deutsch :

Jahrhundert, als der heilige Norbert gerade den Prämonstratenserorden im Wald von Saint-Gobain gegründet hatte, ließ der Bischof von Laon eine Abtei dieses aufstrebenden Ordens in Thenailles errichten. Zu dieser Zeit war die Region, wie ein Großteil der Thiérache, von Wäldern bedeckt, woran heute noch viele Flurnamen erinnern.

Italiano :

Nel XII secolo, quando San Norberto aveva appena fondato l’ordine dei Premostratensi nella foresta di Saint-Gobain, il vescovo di Laon fece costruire a Thenailles un’abbazia di questo neonato ordine. All’epoca, la regione era, come gran parte della Thiérache, ricoperta di foreste, un fatto che molti toponimi ricordano oggi.

Español :

En el siglo XII, cuando San Norberto acababa de fundar la orden premostratense en el bosque de Saint-Gobain, el obispo de Laon hizo construir una abadía de esta orden recién nacida en Thenailles. En aquella época, la región estaba, como gran parte del Thiérache, cubierta de bosques, hecho que muchos topónimos recuerdan hoy.

