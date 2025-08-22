La Via Francigena Champlitte Haute-Saône

La Via Francigena A pieds Difficulté moyenne

La Via Francigena 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 200000.0 Tarif :

Découvrez des villages et des paysages enchanteurs le long de la Saône jusqu’à Cussey-sur-l’Ognon. De Montboillon à Pontarlier, Ornans et Jougne, un voyage riche en trésors.

Difficulté moyenne

https://www.facebook.com/viafrancigenafrance

English :

Discover enchanting villages and landscapes along the Saône as far as Cussey-sur-l?Ognon. From Montboillon to Pontarlier, Ornans and Jougne, a journey rich in treasures.

Deutsch :

Entdecken Sie zauberhafte Dörfer und Landschaften entlang der Saône bis nach Cussey-sur-l’Ognon. Von Montboillon nach Pontarlier, Ornans und Jougne, eine Reise voller Schätze.

Italiano :

Scoprite gli incantevoli villaggi e paesaggi lungo la Saona fino a Cussey-sur-l’Ognon. Da Montboillon a Pontarlier, Ornans e Jougne, un viaggio ricco di tesori.

Español :

Descubra los encantadores pueblos y paisajes del Saona hasta Cussey-sur-l’Ognon. De Montboillon a Pontarlier, Ornans y Jougne, un viaje rico en tesoros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data