La Via Francigena Champlitte Haute-Saône

Découvrez des villages et des paysages enchanteurs le long de la Saône jusqu’à Cussey-sur-l’Ognon. De Montboillon à Pontarlier, Ornans et Jougne, un voyage riche en trésors.
English :
Discover enchanting villages and landscapes along the Saône as far as Cussey-sur-l?Ognon. From Montboillon to Pontarlier, Ornans and Jougne, a journey rich in treasures.
Deutsch :
Entdecken Sie zauberhafte Dörfer und Landschaften entlang der Saône bis nach Cussey-sur-l’Ognon. Von Montboillon nach Pontarlier, Ornans und Jougne, eine Reise voller Schätze.
Italiano :
Scoprite gli incantevoli villaggi e paesaggi lungo la Saona fino a Cussey-sur-l’Ognon. Da Montboillon a Pontarlier, Ornans e Jougne, un viaggio ricco di tesori.
Español :
Descubra los encantadores pueblos y paisajes del Saona hasta Cussey-sur-l’Ognon. De Montboillon a Pontarlier, Ornans y Jougne, un viaje rico en tesoros.
