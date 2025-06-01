La Via Francigena en Bourgogne Champlitte Haute-Saône

Vous partirez de Champlitte puis découvrirez Montboillon, suivrez la Saône et finirez à Cussey-sur-l’Ognon en immersion dans la beauté naturelle.

You’ll set off from Champlitte, discover Montboillon, follow the Saône and end up in Cussey-sur-l’Ognon, immersed in natural beauty.

Sie starten in Champlitte, entdecken dann Montboillon, folgen der Saône und enden in Cussey-sur-l’Ognon, wo Sie in die natürliche Schönheit eintauchen.

Partirete da Champlitte, poi scoprirete Montboillon, seguirete la Saona e finirete a Cussey-sur-l’Ognon, immersi nella natura.

Partirá de Champlitte, descubrirá Montboillon, seguirá el Saona y terminará en Cussey-sur-l’Ognon, inmerso en la belleza natural.

