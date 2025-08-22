La vie intime des arbres Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

La vie intime des arbres A pieds

La vie intime des arbres Du parking en face de l’etang 02170 Le Nouvion-en-Thiérache Aisne Hauts-de-France

En empruntant ce petit circuit qui borde le lac de l’Astrée, vous découvrirez des panneaux d’interprétation illustrant la vie intime des arbres . Ils vous expliqueront comment le vent, l’eau et les oiseaux participent à l’équilibre naturel de ce milieu exceptionnel.

English :

By taking this small circuit that borders Lac de l’Astrée, you will discover interpretation panels illustrating the intimate life of trees . They will explain how wind, water and birds participate in the natural balance of this exceptional environment.

Deutsch :

Auf diesem kleinen Rundweg, der den Astrée-See säumt, entdecken Sie Schautafeln, die das intime Leben der Bäume illustrieren. Sie erklären Ihnen, wie Wind, Wasser und Vögel zum natürlichen Gleichgewicht dieses außergewöhnlichen Lebensraums beitragen.

Italiano :

In questo breve circuito lungo il bordo del lago Astrée, scoprirete pannelli interpretativi che illustrano la vita intima degli alberi . Ci spiegano come il vento, l’acqua e gli uccelli contribuiscono all’equilibrio naturale di questo ambiente eccezionale.

Español :

En este corto circuito por la orilla del lago de Astrée, descubrirá paneles de interpretación que ilustran la vida íntima de los árboles . Explican cómo el viento, el agua y las aves contribuyen al equilibrio natural de este entorno excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-04-08 par Agence Aisne Tourisme