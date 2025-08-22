La vigie du Loir Fréteval Loir-et-Cher

La vigie du Loir En VTC

La vigie du Loir 41160 Fréteval Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 45 Distance : 13000.0 Tarif :

Itinéraire 24 Un circuit qui vous permettra de découvrir le Haut-Vendômois tout en suivant une partie des véloroutes Saint-Jacques à Vélo et Vallée du Loir à Vélo. De nombreux points de vue et un petit patrimoine agrémenteront cet itinéraire.

English : La vigie du Loir

Discover the Haut-Vendômois area on this circuit along parts of the ‘Saint-Jacques à Vélo’ and ‘Vallée du Loir à Vélo’ cycle routes. This itinerary includes a number of beautiful view points and offers a small glimpse of the region’s heritage.

Deutsch : Ausguck auf den Loir

Auf dieser Rundstrecke entdecken Sie die Region Haut-Vendômois. Dabei folgen Sie teilweise dem Jakobs-Radweg (Saint Jacques à Vélo) und der Radroute Vallée du Loir à Vélo. Für Abwechslung sorgen zahlreiche Aussichtspunkte und auch etwas Kulturgut.

Italiano :

Un circuito che vi permetterà di scoprire l’Haut-Vendômois seguendo parte dei percorsi ciclabili Saint-Jacques à Vélo e Vallée du Loir à Vélo. Numerosi punti panoramici e un piccolo patrimonio valorizzeranno questo percorso.

Español :

Un circuito que le permitirá descubrir el Haut-Vendômois siguiendo parte de las rutas ciclistas Saint-Jacques à Vélo y Vallée du Loir à Vélo. Numerosos miradores y un pequeño patrimonio realzarán esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-29 par SIT Centre-Val de Loire