La virée des pierres rousses Pierrelatte Drôme

Au sud, nos villages provençaux se parent d’une lumière dorée réfléchie par la rousseur des pierres. Une caractéristique inattendue qui vous immerge, l’espace d’un instant, dans un monde en sépia.
To the south, our Provencal villages are adorned with a golden light reflected by the reddish stones. An unexpected feature that immerses you, for a moment, in a world of sepia.
Im Süden schmücken sich unsere provenzalischen Dörfer mit einem goldenen Licht, das von den rötlichen Steinen reflektiert wird. Eine unerwartete Eigenschaft, die Sie für einen Moment in eine Welt in Sepia eintauchen lässt.
Nel sud, i nostri villaggi provenzali sono adornati da una luce dorata riflessa dalle pietre rossastre. Una caratteristica inaspettata che vi immerge, per un attimo, in un mondo color seppia.
En el sur, nuestros pueblos provenzales se adornan con una luz dorada reflejada por las piedras rojizas. Una característica inesperada que te sumerge, por un momento, en un mundo de sepia.
