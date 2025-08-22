La Voie Bleue en Bourgogne Corre Haute-Saône

La Voie Bleue en Bourgogne Vélo de route Difficulté moyenne

La Voie Bleue en Bourgogne 70500 Corre Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 340000.0 Tarif :

Parcourir la Voie Bleue le long de la Saône, c’est Gray, Tournus et son abbaye, les vignobles du Mâconnais et tant d’autres.

English :

Following the Voie Bleue along the Saône, you’ll discover Gray, Tournus and its abbey, the vineyards of the Mâconnais and so much more.

Deutsch :

Die Voie Bleue entlang der Saône zu befahren, bedeutet Gray, Tournus und seine Abtei, die Weinberge des Mâconnais und so viele andere.

Italiano :

Percorrere la Voie Bleue lungo la Saona significa visitare Gray, Tournus e la sua abbazia, i vigneti del Mâconnais e molto altro ancora.

Español :

Recorrer la Voie Bleue a lo largo del Saona significa visitar Gray, Tournus y su abadía, los viñedos del Mâconnais y mucho más.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data