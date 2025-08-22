La Voie de la Bresse Jurassienne Tavaux Jura
La Voie de la Bresse Jurassienne Tavaux Jura vendredi 1 mai 2026.
La Voie de la Bresse Jurassienne Vélo à assistance électrique Difficulté moyenne
La Voie de la Bresse Jurassienne 39500 Tavaux Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 42000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.jura-tourism.com/itineraire/la-voie-de-la-bresse-jurassienne/
English :
Deutsch :
Italiano :
Español :
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data