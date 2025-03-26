La Voie des Plantes Val-Cenis Savoie

La Voie des Plantes Val-Cenis Savoie vendredi 1 août 2025.

La Voie des Plantes

La Voie des Plantes Pont du Villard 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

L’occasion idéale pour s’initier à la magie des plantes aromatiques et médicinales. Un parcours très accessible pour aller prendre un goûter au frais et aiguiser la curiosité du botaniste qui sommeille en vous.

https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ +33 4 79 05 99 06

English : A walk along the path of plants

The perfect opportunity to discover the magic of aromatic and medicinal plants. It’s an easy way to enjoy a cool snack and whet the curiosity of your inner botanist.

Deutsch :

Die ideale Gelegenheit, sich in die Magie der Aroma- und Heilpflanzen einzuführen. Ein leicht zugänglicher Weg, um einen kühlen Snack zu sich zu nehmen und die Neugier des Botanikers in Ihnen zu wecken.

Italiano :

L’occasione perfetta per introdurre i visitatori più giovani alla magia delle piante aromatiche e medicinali. È un modo semplice per gustare uno spuntino fresco e stuzzicare la curiosità del botanico che è in voi.

Español :

La oportunidad perfecta para descubrir la magia de las plantas aromáticas y medicinales. Es una forma fácil de disfrutar de un tentempié fresco y despertar la curiosidad del botánico que llevas dentro.

