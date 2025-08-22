La Voie Grévy Dole Jura
La Voie Grévy Dole Jura vendredi 1 mai 2026.
La Voie Grévy Vélo de route Facile
La Voie Grévy Dole 39100 Dole Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 18990.0 Tarif :
Une ancienne ligne de chemin de fer offre une belle promenade de Dole à Mont-sous-Vaudrey, dans le Val d’Amour.
Facile
https://www.jura-outdoor.com/trek/66
English :
An old railroad line offers a beautiful walk from Dole to Mont-sous-Vaudrey, in the Val d’Amour.
Deutsch :
Eine alte Eisenbahnlinie bietet eine schöne Wanderung von Dole nach Mont-sous-Vaudrey im Val d’Amour.
Italiano :
Una vecchia linea ferroviaria offre una bella passeggiata da Dole a Mont-sous-Vaudrey, nella Val d’Amour.
Español :
Una antigua línea de ferrocarril ofrece un hermoso paseo desde Dole hasta Mont-sous-Vaudrey, en el Val d’Amour.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data