La voie romaine et le puits à manège à cheval Sainpuits Yonne

Cette sortie à cheval propose la montée jusqu’à la Montagne des Alouettes puis, par la Voie Romaine, de découvrir un ancien puits à manège. Elle se prête parfaitement aux attelages d’équidés. Ce parcours est commun avec le circuit VTT balisé et se nommant Les vallons de Forterre vers la voie romaine (circuit N° 205).

This outing on horseback takes you up to the Montagne des Alouettes, then along the Voie Romaine to discover an ancient riding arena. It is ideal for horse-drawn carriages. This route is shared with the signposted mountain bike circuit Les vallons de Forterre vers la voie romaine (circuit no. 205).

Dieser Ausritt führt Sie hinauf zum Montagne des Alouettes und dann über den Voie Romaine zu einem alten Brunnen mit einer Reithalle. Sie eignet sich hervorragend für Pferdegespanne. Diese Strecke ist mit der markierten Mountainbike-Route mit dem Namen Les vallons de Forterre vers la voie romaine (Route Nr. 205) verbunden.

Questa gita a cavallo vi porterà fino alla Montagne des Alouettes, poi lungo la Voie Romaine alla scoperta di un antico maneggio. È ideale per le carrozze trainate da cavalli. Questo percorso è condiviso con il sentiero segnalato per mountain bike Les vallons de Forterre vers la voie romaine (sentiero n. 205).

Esta excursión a caballo le llevará hasta la Montagne des Alouettes, luego por la Voie Romaine para descubrir un antiguo picadero. Es ideal para los coches de caballos. Este itinerario se comparte con el sendero señalizado para bicicletas de montaña llamado Les vallons de Forterre vers la voie romaine (sendero n° 205).

