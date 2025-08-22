La Voie Romaine Randonnée en Nord-Touraine Saint-Roch Indre-et-Loire

La Voie Romaine Randonnée en Nord-Touraine A pieds

La Voie Romaine Randonnée en Nord-Touraine Parking du terrain des sports 37390 Saint-Roch Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 5600.0 Tarif :

Le circuit de la Voie Romaine à Saint-Roch est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez la Voie Romaine, le chêne sculpté de la commune et l’œuvre artistique des Animaux Musiciens .

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Roman Way Hiking in North Touraine

The Voie Romaine trail in Saint-Roch is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the Roman Way, the local carved oak and the artistic work of the Musical Animals .

Deutsch : Der Römerweg Wandern in der Nordtouraine

Der Rundweg Voie Romaine in Saint-Roch wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Auf dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie den Römerweg, die geschnitzte Eiche der Gemeinde und das Kunstwerk der Animaux Musiciens (musizierende Tiere).

Italiano :

Il sentiero della Voie Romaine a Saint-Roch è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa piacevole passeggiata, scoprirete la Via Romana, la quercia locale intagliata e l’opera artistica degli Animali Musicali .

Español : La Vía Romana Senderismo en el Norte de Turena

El sendero de la Voie Romaine en Saint-Roch está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este delicioso paseo, descubrirá la Vía Romana, el roble local tallado y la obra artística de los Animales Musicales .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire