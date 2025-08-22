La Voie Royale depuis Rivier’Alp Les Échelles Savoie

La Voie Royale depuis Rivier’Alp

La Voie Royale depuis Rivier’Alp Rivier’Alp, place de la Corderie 73360 Les Échelles Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette petite randonnée s’accompagne d’une application smartphone gratuite (La Voie Royale) permettant de remonter le temps ! De l’empire romain, traversez les âges jusqu’à l’époque moderne en passant par le Moyen âge.

+33 4 76 88 62 08

English :

This small hike accompany a free smartphone application to go back in time! From the Roman Empire, cross the ages to the Modern times passing by the Middle Age.

Deutsch :

Diese kleine Wanderung wird von einer kostenlosen Smartphone-App (La Voie Royale) begleitet, mit der Sie in der Zeit zurückreisen können! Vom Römischen Reich über das Mittelalter bis in die Neuzeit.

Italiano :

Questa breve passeggiata è accompagnata da un’applicazione gratuita per smartphone (La Voie Royale) che vi porterà indietro nel tempo! Dall’Impero Romano al Medioevo, fino ai tempi moderni.

Español :

Este breve paseo va acompañado de una aplicación gratuita para smartphone (La Voie Royale) que le hará retroceder en el tiempo Desde el Imperio Romano hasta la Edad Moderna, pasando por la Edad Media.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme