LA VOIE VERTE DE CHATEAUBRIANT VERS LOUISFERT Châteaubriant Loire-Atlantique

LA VOIE VERTE DE CHATEAUBRIANT VERS LOUISFERT

LA VOIE VERTE DE CHATEAUBRIANT VERS LOUISFERT 44110 Châteaubriant Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez ce parcours 0 vélo qui débute à Châteaubriant, passe par Louisfert et peut se continuer vers Nantes en empruntant l’itinéraire N°9, fléché également « La Régalante »

http://www.tourisme-chateaubriant.fr/ +33 2 28 04 06 33

English :

Discover this 0-bike route which starts in Châteaubriant, passes through Louisfert and can continue towards Nantes by taking route N°9, also signposted « La Régalante »

Deutsch :

Entdecken Sie diese 0-Fahrradroute, die in Châteaubriant beginnt, durch Louisfert führt und über die Route Nr. 9, die ebenfalls mit « La Régalante » beschildert ist, nach Nantes weitergeführt werden kann

Italiano :

Scoprite questo percorso ciclabile 0 che parte da Châteaubriant, passa per Louisfert e può proseguire verso Nantes prendendo l’itinerario n. 9, anch’esso segnalato come « La Régalante »

Español :

Descubra esta ruta ciclista 0 que comienza en Châteaubriant, pasa por Louisfert y puede continuar hacia Nantes tomando la ruta nº 9, también señalizada como « La Régalante »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire