La Voie Verte de l’Ailette Neuville-sur-Ailette Aisne

La Voie Verte de l’Ailette A pieds

La Voie Verte de l’Ailette 02860 Neuville-sur-Ailette Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Nichée au cœur de la Vallée de l’Ailette, la Voie Verte de l’Ailette vous conduit entre lacs et forêt. Des stations d’observation vous décrivent les paysages au fil du parcours ici, une zone de migration des oiseaux, là, une très ancienne abbaye, plus haut, le Chemin des Dames. Vous pouvez faire ce parcours en famille, à pied ou à vélo ! Ce parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite.

English :

Nestled in the heart of the Ailette Valley, the Voie Verte de l’Ailette leads you between lakes and forest. Observation stations describe the landscape along the way: here, a bird migration area, there, a very old abbey, and higher up, the Chemin des Dames. You can do this tour as a family, on foot or by bike! The trail is accessible to people with reduced mobility.

Deutsch :

Der Voie Verte de l’Ailette liegt im Herzen des Ailette-Tals und führt Sie zwischen Seen und Wäldern hindurch. Beobachtungsstationen beschreiben die Landschaften entlang des Weges: hier ein Vogelzuggebiet, dort eine sehr alte Abtei, weiter oben der Chemin des Dames. Sie können diesen Rundgang mit der ganzen Familie machen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad! Dieser Parcours ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Italiano :

Immersa nel cuore della Valle dell’Ailette, la Voie Verte de l’Ailette vi conduce tra laghi e foreste. Le stazioni di osservazione descrivono i paesaggi lungo il percorso: qui un’area di migrazione degli uccelli, là un’antichissima abbazia e più in alto lo Chemin des Dames. È possibile percorrere questo sentiero in famiglia, a piedi o in bicicletta! Il percorso è accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Español :

Enclavada en el corazón del valle del Ailette, la Voie Verte de l’Ailette le conduce entre lagos y bosques. Las estaciones de observación describen los paisajes a lo largo del camino: aquí, una zona de migración de aves, allí, una abadía muy antigua, y más arriba, el Chemin des Dames. Puede hacer este recorrido en familia, a pie o en bicicleta El recorrido es accesible para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2009-06-02 par Agence Aisne Tourisme