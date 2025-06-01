La voie verte de Nay à Baliros Nay Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

La bastide de Nay est le point de départ d’une visite toute en douceur de la plaine fertile située sur la rive gauche du gave de Pau. L’itinéraire furète en bord de rivière puis, croisant les canaux d’irrigation des terres agricoles, finit par flâner d’un village à l’autre, appréciant les murs en ga

The bastide of Nay is the starting point of a gentle visit of the fertile plain located on the left bank of the Gave de Pau. The itinerary strolls along the river and then, crossing the irrigation canals of the farmlands, ends up strolling from one village to the other, appreciating the stone walls of the village

Die Bastide von Nay ist der Ausgangspunkt für einen sanften Besuch der fruchtbaren Ebene am linken Ufer des Gave de Pau. Der Weg führt am Flussufer entlang, kreuzt die Bewässerungskanäle der landwirtschaftlichen Flächen und endet damit, dass man von einem Dorf zum anderen schlendert und sich an den alten Mauern erfreut

La città bastide di Nay è il punto di partenza per un dolce tour nella fertile pianura sulla riva sinistra del Gave de Pau. L’itinerario si snoda lungo le rive del fiume e poi, attraversando i canali di irrigazione dei campi agricoli, finisce per passeggiare da un villaggio all’altro, apprezzando la ga

La ciudad bastide de Nay es el punto de partida de un suave recorrido por la fértil llanura de la orilla izquierda del Gave de Pau. El itinerario pasea por las orillas del río y luego, atravesando los canales de riego de las tierras de cultivo, acaba paseando de un pueblo a otro, apreciando la ga

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine