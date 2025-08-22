L’Abbaye de Foigny La Bouteille Aisne

L’Abbaye de Foigny A pieds

L’Abbaye de Foigny Place de l’église à La Bouteille 02140 La Bouteille Aisne Hauts-de-France

Que ce soit le chemin de la Tuerie ou le hameau de L’Arbalète, les noms d’ici rappellent que la Thiérache a été de toutes les guerres. L’église de La Bouteille, conçue directement comme une forteresse, témoigne ainsi de la nécessité de se défendre au 16e siècle. Cependant les ruines de l’abbaye de Foigny livrent un tout autre visage de la Thiérache un havre de paix au bord d’une rivière chantante.

English :

Whether it is the path of the Killing or the hamlet of L’Arbalète, the names here are a reminder that the Thiérache has been the site of all wars. The church of La Bouteille, designed directly as a fortress, thus testifies to the need to defend itself in the 16th century. However, the ruins of Foigny Abbey give a completely different face to the Thiérache: a haven of peace on the banks of a singing river.

Deutsch :

Ob es sich um den Chemin de la Tuerie oder den Weiler L’Arbalète handelt, die Namen hier erinnern daran, dass die Thiérache an allen Kriegen teilgenommen hat. So zeugt die Kirche von La Bouteille, die direkt als Festung konzipiert wurde, von der Notwendigkeit, sich im 16. Jahrhundert zu verteidigen. Jahrhundert. Die Ruinen der Abtei von Foigny zeigen jedoch ein ganz anderes Gesicht der Thiérache: eine Oase des Friedens am Ufer eines singenden Flusses.

Italiano :

Che si tratti del Chemin de la Tuerie o della frazione di L’Arbalète, i nomi qui presenti ci ricordano che la Thiérache è stata coinvolta in ogni guerra. La chiesa di La Bouteille, progettata direttamente come una fortezza, testimonia la necessità di difesa del XVI secolo. Tuttavia, le rovine dell’abbazia di Foigny rivelano un volto completamente diverso della Thiérache: un’oasi di pace sulle rive di un fiume che canta.

Español :

Ya sea en el Camino de la Tuerie o en la aldea de L’Arbalète, los nombres nos recuerdan que la Thiérache ha participado en todas las guerras. La iglesia de la Bouteille, concebida directamente como una fortaleza, atestigua la necesidad de defensa en el siglo XVI. Sin embargo, las ruinas de la abadía de Foigny revelan una cara completamente diferente de la Thiérache: un remanso de paz a orillas de un río cantarín.

