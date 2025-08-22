L’abbaye de Vauclair Bouconville-Vauclair Aisne

Autour de l’Abbaye de Vauclair A pieds

Autour de l’Abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Aisne Hauts-de-France

Au milieu de la forêt se dressent les ruines mystérieuses d’une abbaye millénaire. Au départ du Pavillon de Vauclair (informations et petite restauration en saison), ce circuit offre l’opportunité de s’approcher au plus près des ruines qui ont conservé tout leur charme romantique. Un petit détour par l’Étang des Moines, le verger conservatoire ou le jardin des plantes médicinales est vivement recommandé ! Ce parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite.

English :

The mysterious ruins of a thousand-year-old abbey stand in the middle of the forest. Departing from the Pavillon de Vauclair (information and snack bar in season), this tour offers the opportunity to get up close to the ruins, which have retained all their romantic charm. A short detour to the Etang des Moines, the conservatory orchard or the medicinal plant garden is highly recommended! This tour is accessible to people with reduced mobility.

Deutsch :

Inmitten des Waldes erheben sich die geheimnisvollen Ruinen einer tausendjährigen Abtei. Dieser Rundgang beginnt am Pavillon de Vauclair (Informationen und kleine Snacks in der Saison) und bietet die Möglichkeit, sich den Ruinen, die ihren romantischen Charme bewahrt haben, so nah wie möglich zu nähern. Ein Abstecher zum Étang des Moines, zum Obstgarten oder zum Heilpflanzengarten ist sehr zu empfehlen! Dieser Rundgang ist auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Italiano :

Le misteriose rovine di un’abbazia millenaria si trovano in mezzo alla foresta. Con partenza dal Pavillon de Vauclair (informazioni e snack bar in stagione), questa visita offre la possibilità di avvicinarsi alle rovine, che hanno conservato tutto il loro fascino romantico. Una breve deviazione verso l’Etang des Moines, il frutteto conservatore o il giardino delle piante medicinali è altamente raccomandata! Questo percorso è accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Español :

Las misteriosas ruinas de una abadía milenaria se alzan en medio del bosque. Con salida del Pavillon de Vauclair (información y cafetería en temporada), esta visita permite acercarse a las ruinas, que conservan todo su encanto romántico. Se recomienda hacer una pequeña excursión al Etang des Moines, al huerto conservatorio o al jardín de plantas medicinales Este recorrido es accesible para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-01-27 par Agence Aisne Tourisme