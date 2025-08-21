L’abbaye d’Igny Vézilly Aisne

L’abbaye d’Igny A pieds

L’abbaye d’Igny De la place Barbier, face à l’église de Vézilly 02130 Vézilly Aisne Hauts-de-France

Au départ de Vézilly, cet itinéraire champêtre effectue un détour par le département de la Marne. Hors circuit, l’abbaye cistercienne du Val d’Igny vous ouvre ses portes pour un moment de déconnexion.

English :

Starting from Vézilly, this rural itinerary makes a detour through the Marne department. Out of the circuit, the Cistercian abbey of Val d’Igny opens its doors to you for a moment of disconnection.

Deutsch :

Diese ländliche Route beginnt in Vézilly und macht einen Abstecher in das Departement Marne. Abseits der Strecke öffnet Ihnen die Zisterzienserabtei Val d’Igny ihre Pforten für einen Moment des Abschaltens.

Italiano :

Partendo da Vézilly, questo itinerario rurale si snoda attraverso il dipartimento della Marna. Fuori dal percorso, l’abbazia cistercense di Val d’Igny vi apre le porte per un momento di distacco.

Español :

Partiendo de Vézilly, este itinerario rural se desvía por el departamento del Marne. Fuera de la ruta, la abadía cisterciense de Val d’Igny le abre sus puertas para un momento de desconexión.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-02 par Agence Aisne Tourisme