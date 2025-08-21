Lac de Bages Pont-de-Salars Aveyron

Lac de Bages

Lac de Bages 12290 Pont-de-Salars Aveyron Occitanie

Lac de barrage situé sur le plateau du Lévézou à plus de 800 m d’altitude.

English :

Dam lake located on the Lévézou plateau at more than 800 m altitude.

Deutsch :

Stausee auf dem Plateau von Lévézou in über 800 m Höhe.

Italiano :

Lago di sbarramento situato sull’altopiano di Lévézou a oltre 800 m di altitudine.

Español :

Lago de presa situado en la meseta de Lévézou, a más de 800 m de altitud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron