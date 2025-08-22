Lac de Cambeyrac Campouriez Aveyron
Lac de Cambeyrac Campouriez Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Lac de Cambeyrac
Lac de Cambeyrac 12140 Campouriez Aveyron Occitanie
Attention, marnage important lac de barrage situé sur le cours de la Truyère en aval de grands barrages comme celui de Sarrans ou de Grandval.
English :
Beware, high tidal range: dam lake located on the course of the Truyère downstream of large dams such as Sarrans or Grandval.
Deutsch :
Achtung, starker Ebbe und Flut: Stausee im Verlauf der Truyère unterhalb großer Staudämme wie Sarrans oder Grandval.
Italiano :
Attenzione, elevata escursione di marea: lago di sbarramento situato sul Truyère a valle di grandi dighe come Sarrans o Grandval.
Español :
Precaución, marea alta: lago de presa situado en el Truyère aguas abajo de grandes presas como Sarrans o Grandval.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron