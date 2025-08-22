Lac de Castelnau-Lassouts-Lous Castelnau-de-Mandailles Aveyron

Lac de Castelnau-Lassouts-Lous

Lac de Castelnau-Lassouts-Lous 12500 Castelnau-de-Mandailles Aveyron Occitanie

La star des lacs à carpe du département lac de réputation internationale pour la pêche de la carpe découvert par Jo Nivers et plus tard par Henri Limouzin, Rod Hutchison, Didier Cottin et Georges Cortay…

English :

The star of the carp lakes of the department lake of international reputation for carp fishing discovered by Jo Nivers and later by Henri Limouzin, Rod Hutchison, Didier Cottin and Georges Cortay .

Deutsch :

Der Star unter den Karpfenseen des Departements: Ein See mit internationalem Ruf für das Karpfenangeln, der von Jo Nivers und später von Henri Limouzin, Rod Hutchison, Didier Cottin und Georges Cortay entdeckt wurde…

Italiano :

La stella dei laghi per carpe del dipartimento: un lago per la pesca alla carpa di fama internazionale scoperto da Jo Nivers e successivamente da Henri Limouzin, Rod Hutchison, Didier Cottin e Georges Cortay…

Español :

La estrella de los lagos de carpas del departamento: un lago de pesca de carpas de fama internacional descubierto por Jo Nivers y posteriormente por Henri Limouzin, Rod Hutchison, Didier Cottin y Georges Cortay…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron