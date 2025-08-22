Lac de Couesques Saint-Hippolyte Aveyron
Lac de Couesques Saint-Hippolyte Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Lac de Couesques
Lac de Couesques 12140 Saint-Hippolyte Aveyron Occitanie
Un lac avec des surprises de tailles lac de barrage situé sur le cours de la Truyère en aval de Sarrans.
http://www.pecheaveyron.fr/
English :
A lake with big surprises: a dam lake located on the Truyère river downstream from Sarrans.
Deutsch :
Ein See mit großen Überraschungen: Stausee am Flusslauf der Truyère unterhalb von Sarrans.
Italiano :
Un lago con sorprese: un lago di sbarramento situato sulla Truyère a valle di Sarrans.
Español :
Un lago con grandes sorpresas: un lago de presa situado en el Truyère aguas abajo de Sarrans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par ADT Aveyron