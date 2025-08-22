Lac de Couesques Saint-Hippolyte Aveyron

Lac de Couesques

Lac de Couesques 12140 Saint-Hippolyte Aveyron Occitanie

Un lac avec des surprises de tailles lac de barrage situé sur le cours de la Truyère en aval de Sarrans.

http://www.pecheaveyron.fr/

English :

A lake with big surprises: a dam lake located on the Truyère river downstream from Sarrans.

Deutsch :

Ein See mit großen Überraschungen: Stausee am Flusslauf der Truyère unterhalb von Sarrans.

Italiano :

Un lago con sorprese: un lago di sbarramento situato sulla Truyère a valle di Sarrans.

Español :

Un lago con grandes sorpresas: un lago de presa situado en el Truyère aguas abajo de Sarrans.

