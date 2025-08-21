Lac de la Brienne ou de Planèzes (lâchers de truites) Luc-la-Primaube Aveyron
Plan d’eau proche du village
English :
Lake near the village
Deutsch :
Wasserfläche in der Nähe des Dorfes
Italiano :
Lago vicino al villaggio
Español :
Lago cerca del pueblo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-29 par ADT Aveyron