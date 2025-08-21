Lac de la Brienne ou de Planèzes (lâchers de truites) Luc-la-Primaube Aveyron

Lac de la Brienne ou de Planèzes (lâchers de truites)

Lac de la Brienne ou de Planèzes (lâchers de truites) 12450 Luc-la-Primaube Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Plan d’eau proche du village

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lake near the village

Deutsch :

Wasserfläche in der Nähe des Dorfes

Italiano :

Lago vicino al villaggio

Español :

Lago cerca del pueblo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-29 par ADT Aveyron