Lac de la Source (lâchers de truites) Laguiole Aveyron
Lac de la Source (lâchers de truites) Laguiole Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Lac de la Source (lâchers de truites)
Lac de la Source (lâchers de truites) 12210 Laguiole Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Très joli réservoir d’eau proche de la station de ski
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Very nice water tank near the ski resort
Deutsch :
Sehr schönes Wasserreservoir in der Nähe des Skigebiets
Italiano :
Serbatoio d’acqua molto bello vicino alla stazione sciistica
Español :
Muy buen depósito de agua cerca de la estación de esquí
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-27 par ADT Aveyron