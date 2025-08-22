Lac de la Source (lâchers de truites) Laguiole Aveyron

Lac de la Source (lâchers de truites)

Lac de la Source (lâchers de truites) 12210 Laguiole Aveyron Occitanie

Très joli réservoir d’eau proche de la station de ski

English :

Very nice water tank near the ski resort

Deutsch :

Sehr schönes Wasserreservoir in der Nähe des Skigebiets

Italiano :

Serbatoio d’acqua molto bello vicino alla stazione sciistica

Español :

Muy buen depósito de agua cerca de la estación de esquí

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-27 par ADT Aveyron