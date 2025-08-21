Lac de Magre, la balade du pech de Bellevue Monclar Lot-et-Garonne

Lac de Magre, la balade du pech de Bellevue En VTT Difficulté moyenne

Lac de Magre, la balade du pech de Bellevue 47380 Monclar Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Ce circuit démarre au pied de Monclar, dans la vallée du Tolzac. Il suit le bord de la colline qui marque la limite de la vallée du Lot, plantée de nombreux vergers ou domine le maître des lieux, le prunier d’Ente.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lac de Magre, la balade du pech de Bellevue

This circuit starts at the foot of Monclar, in the Tolzac valley. It follows the edge of the hill which marks the limit of the Lot valley, planted with numerous orchards where the master of the place, the plum tree of Ente, dominates.

Deutsch : Lac de Magre, la balade du pech de Bellevue

Dieser Rundgang beginnt am Fuße von Monclar im Tolzac-Tal. Er folgt dem Rand des Hügels, der die Grenze zum Tal des Lot markiert, bepflanzt mit zahlreichen Obstgärten, in denen der Herrscher des Ortes, der Pflaumenbaum von Ente, dominiert.

Italiano :

Questo circuito inizia ai piedi del Monclar, nella valle del Tolzac. Segue il bordo della collina che segna il limite della valle del Lot, coltivata a numerosi frutteti dove domina il padrone del luogo, il susino di Ente.

Español : Lac de Magre, la balade du pech de Bellevue

Este circuito comienza al pie de Monclar, en el valle de Tolzac. Sigue el borde de la colina que marca el límite del valle del Lot, sembrado de numerosos huertos donde domina el maestro del lugar, el ciruelo de Ente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine