Lac de Maury Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Lac de Maury
Lac de Maury 12460 Saint-Amans-des-Cots Aveyron Occitanie
lac de barrage en forme de » V » situé sur la Selves et le Selvet.
English :
v-shaped dam lake located on the Selves and Selvet rivers.
Deutsch :
v-förmiger Stausee an den Flüssen Selves und Selvet.
Italiano :
lago di sbarramento a forma di V sui fiumi Selves e Selvet.
Español :
lago de presa en forma de V en los ríos Selves y Selvet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-08 par ADT Aveyron