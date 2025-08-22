Lac de Montézic Montézic Aveyron

Lac de Montézic 12460 Montézic Aveyron Occitanie

Lac à fort marnage, pêche du bord uniquement

 

English :

Lake with strong tidal range, shore fishing only

Deutsch :

See mit starkem Gezeitenwechsel, nur vom Ufer aus angeln

Italiano :

Lago con alta marea, solo pesca da riva

Español :

Lago con marea alta, sólo pesca desde la orilla

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron