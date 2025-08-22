Lac de Montézic Montézic Aveyron
Lac de Montézic Montézic Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Lac de Montézic
Lac de Montézic 12460 Montézic Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Lac à fort marnage, pêche du bord uniquement
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lake with strong tidal range, shore fishing only
Deutsch :
See mit starkem Gezeitenwechsel, nur vom Ufer aus angeln
Italiano :
Lago con alta marea, solo pesca da riva
Español :
Lago con marea alta, sólo pesca desde la orilla
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron