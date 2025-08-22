LAC DE NAUSSAC LA CASCADE DU DONOZAU Naussac-Fontanes Lozère
LAC DE NAUSSAC LA CASCADE DU DONOZAU Naussac-Fontanes Lozère vendredi 1 mai 2026.
LAC DE NAUSSAC LA CASCADE DU DONOZAU Marche nordique Facile
LAC DE NAUSSAC LA CASCADE DU DONOZAU Quai du Langouyrou 48300 Naussac-Fontanes Lozère Occitanie
Durée : 150 Distance : 6600.0 Tarif :
Au bord du Lac de Naussac et plus précisément au départ du petit plan d’eau du Mas, découvrez la cascade sur la rivière le Donozau, affluent naturel du lac.
Une balade à faire en famille.
Facile
http://www.ot-langogne.com/ +33 4 66 69 01 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the shores of Lac de Naussac, and more precisely from the small lake at Le Mas, discover the waterfall on the river Donozau, a natural tributary of the lake.
A walk for all the family.
Deutsch :
Entdecken Sie am Ufer des Sees von Naussac und genauer gesagt vom kleinen Wasserplan von Le Mas aus den Wasserfall am Fluss Donozau, einem natürlichen Nebenfluss des Sees.
Ein Spaziergang für die ganze Familie.
Italiano :
Sulle rive del Lac de Naussac, e più precisamente all’inizio del laghetto di Le Mas, scoprite la cascata sul fiume Donozau, un affluente naturale del lago.
È una passeggiata adatta a tutta la famiglia.
Español :
A orillas del Lac de Naussac, y más concretamente al comienzo del pequeño lago de Le Mas, descubra la cascada del río Donozau, afluente natural del lago.
Es un paseo que puede disfrutar toda la familia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par CDT Lozère