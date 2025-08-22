Lac de Pareloup Salles-Curan Aveyron

Lac de Pareloup

Lac de Pareloup 12410 Salles-Curan Aveyron Occitanie

L’immensité comme terrain de jeu lac de barrage situé sur le plateau du Lévézou à plus de 800 m d’altitude.

English :

The immensity as a playground: dam lake located on the Lévézou plateau at an altitude of more than 800 m.

Deutsch :

Unendliche Weiten als Spielplatz: Stausee auf dem Plateau von Lévézou in über 800 m Höhe.

Italiano :

L’immensità come parco giochi: un lago-diga situato sull’altopiano di Lévézou a oltre 800 m di altitudine.

Español :

La inmensidad como campo de juego: un lago de presa situado en la meseta de Lévézou a más de 800 m de altitud.

