Lac de Pareloup Salles-Curan Aveyron
Lac de Pareloup
Lac de Pareloup 12410 Salles-Curan Aveyron Occitanie
L’immensité comme terrain de jeu lac de barrage situé sur le plateau du Lévézou à plus de 800 m d’altitude.
English :
The immensity as a playground: dam lake located on the Lévézou plateau at an altitude of more than 800 m.
Deutsch :
Unendliche Weiten als Spielplatz: Stausee auf dem Plateau von Lévézou in über 800 m Höhe.
Italiano :
L’immensità come parco giochi: un lago-diga situato sull’altopiano di Lévézou a oltre 800 m di altitudine.
Español :
La inmensidad como campo de juego: un lago de presa situado en la meseta de Lévézou a más de 800 m de altitud.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron